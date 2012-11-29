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市场报道 | 2012年 11月 30日 星期五 05:17 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上扬0.28%,Nasdaq指数收涨0.68%

路透纽约11月29日电---美国股市周四上涨,投资人买入零星下跌的股票,今日美国政界人士就就风险极高的财政悬崖磋商发表相互矛盾的讲话,使股市走势震荡.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上涨36.71点,或0.28%,至13,021.82点;标准普尔500指数.SPX升6.02点,或0.43%,至1,415.95点.Nasdaq指数.IXIC上扬20.25点,或0.68%,至3,012.03点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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