〔美国股市〕ADR收高,力拓和商品相关股票攀升

路透纽约11月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四攀升,商品相关企业的股价跟随原油和金属价格一起跳升,且力拓表示,未来两年公司将削减70亿美元成本.

在美国上市的澳洲矿商力拓(RIO.N)上扬4.4%,至49.52美元.该公司表示,将卖出更多资产,以抵销商品价格下跌产生的影响.

周四金属价格走高,铜价触及逾一个月高位,现货金XAU=升0.4%,至每盎司1,725.76美元.油市方面,布兰特原油期货LCOc1扬升1.25美元,结算价报每桶110.76美元.

在美国上市的全球性矿商必和必拓(BHP.N)升1.2%,至72.22美元,巴西淡水河谷(VALE.N)上涨2.1%,至17.65美元.

能源企业方面,巴西Petrobras (PBR.N)升0.49%,至18.48美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨1.01%,标普500指数.SPX.INX上升0.43%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬0.9%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1.33%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA升0.74%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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