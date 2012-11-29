〔美国股市〕ADR收高,力拓和商品相关股票攀升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约11月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四攀升,商品相关企业的股价跟随原油和金属价格一起跳升,且力拓表示,未来两年公司将削减70亿美元成本.
在美国上市的澳洲矿商力拓(RIO.N)上扬4.4%,至49.52美元.该公司表示,将卖出更多资产,以抵销商品价格下跌产生的影响.
周四金属价格走高,铜价触及逾一个月高位,现货金XAU=升0.4%,至每盎司1,725.76美元.油市方面,布兰特原油期货LCOc1扬升1.25美元,结算价报每桶110.76美元.
在美国上市的全球性矿商必和必拓(BHP.N)升1.2%,至72.22美元,巴西淡水河谷(VALE.N)上涨2.1%,至17.65美元.
能源企业方面,巴西Petrobras (PBR.N)升0.49%,至18.48美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨1.01%,标普500指数.SPX.INX上升0.43%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬0.9%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1.33%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA升0.74%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。