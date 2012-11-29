〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因出口持续强劲及忧虑阿根廷天气

路透11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收升,且创两周半高位,交易商说,因美国大豆出口需求不断,且投资人忧虑阿根廷天气对作物的影响.

近月1月大豆合约SF3上涨,跟随远月合约升势,因商品指数基金开始将其多头头寸展期.

1月大豆触及SF3触及14.60美元,略低于其200日移动均线切入位14.60-1/4,不过之后缩减升幅,且一度下跌,收盘报14.48美元,升1-3/4美分.

交投最活跃的1月豆粕SMF3升至两周半高位的每短吨438.40美元,接近其20日移动均线切入位440.10美元,结算价报435.80美元,日内升3.10美元.

豆油期货因遭遇获利卖压而收低.指标1月豆油合约BOF3升至三周半高位的50.74美分,之后由升转跌,收报50.12美分,降幅为0.26美分.交易商说,技术阻力位在50日移动均线切入位50.75美分.

大豆市场承压,因风险厌恶情绪抬头,此前美国众议院议长贝纳称,过去两周就预算协议进行的磋商没有实质进展.

阿根廷降雨过多的天气状况对市场带来支持,降雨令当地停止播种玉米和大豆.World Weather Inc气象学家Andy Karst说,预期未来一周将有更多降雨.

美国农业部(USDA)称,最新一周出口销售319,200吨美国大豆,低于预估区间500,000-750,000吨.不过,分析师说整体销售步伐仍然强劲.

USDA称最新一周出口销售365,000吨豆粕,为两个月高位,且高于市场预估区间150,000-250,000吨.

USDA还公布,最新一周出口销售122,500吨豆油,符合市场预估区间100,000-200,000吨.豆油连续第二周的周度出口超过100,000吨,为两年来首见.

12月豆粕合约SMc1收高2.8美元,报每短吨442.7美元,12月豆油合约BOc1跌0.34美分,报每磅49.77美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为163,981口,豆粕期货为77,115口,豆油期货为135,081口.

以下为CBOT农产品期货在2121GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 758.75 -5.25 -0.7% 17.4%

CBOT大豆Sc1 1448.00 1.75 0.1% 20.8%

CBOT豆粕SMc1 442.70 2.80 0.6% 43.1%

CBOT豆油BOc1 49.77 -0.34 -0.7% -4.5%

CBOT小麦Wc1 885.50 -5.75 -0.7% 35.7%

CBOT稻米RRc1 1511.00 -8.00 -0.5% 3.5%

EU小麦BL2H0 273.75 -2.25 -0.8% 35.2%

NYMEX原油期货CLc1 87.79 1.30 1.5% -11.2%

道琼工业指数.DJI 13,022 37 0.3% 6.6%

现货金XAU= 1724.39 5.08 0.3% 10.3%

欧元/美元EUR= 1.2975 0.0024 0.2% 0.2%

美元指数.DXY 80.1920 -0.1440 -0.2% 0.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 1097 -7 -0.6% -36.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)