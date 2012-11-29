〔国际油市〕油价上扬,因对美国达成预算协议的乐观情绪和中东局势紧张

* 对美国达成预算协议的寄望推高油价和股市

* 美国众议院议长贝纳对达成预算协议的乐观情绪有所降温

* 埃及和叙利亚危机继续支撑油价

路透纽约11月29日电---原油价格周四上扬,为本周首次,因市场乐观预期美国议员将达成预算协议避免经济滑坡,以及中东紧张局势加剧,引发市场担忧原油供应可能中断.

如果达成预算协议,将扶助避免美国跌入由自动加税和减支而导致的所谓"财政悬崖".近几天,共和党和民主党议员均表示对达成协议持乐观态度.

美国财长盖特纳是奥巴马政府预算磋商的主要负责人,他周四与国会领导人会晤,但众议院议长贝纳称,磋商未取得"实质性进展".

美元兑其他货币走软,美国股市攀升,以及叙利亚和埃及的暴力冲突不断升级,政治紧张局势加剧也扶助推高油价.

油价在过去三日连跌后上扬,使布兰特和美国原油期货可能录得约2%的月度涨幅.

1月布兰特原油LCOc1上扬1.25美元,结算价报每桶110.76美元,升穿50日移动均线切入位110.58美元.

今日稍早,布兰特原油期价触及111.30美元的日高,接近200日移动均线切入位111.47美元,此为技术图表观察人士密切关注的又一个技术位.升穿关键移动均线,有时能增强交易动能,推动价格进一步上扬.

美国1月原油期货CLc1收高1.58美元,报每桶88.07美元,稍早触及日高88.69美元和50日移动均线.

"看似对美国财政悬崖问题将得到解决的乐观情绪引发部分投机性买兴,"能源分析师Jim Ritterbusch在一份报告中称.

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周三均表示,有望达成预算协议.但贝纳周四的讲话显示其乐观情绪有所减退.他指责民主党未能以'认真的态度'对待协议.

美国商务部周四公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.7%(预估为增长+2.8%),初值为增加2.0%.美国第三季GDP隐性平减指数修正值为增长2.8%(预估为增长2.8%),初值为成长2.9%[ID:nST0581969]

美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为39.3万人(预估为39.0万人),一周续请失业金人数为328.7万人(预估为332.3万人),初请失业金人数四周均值在11月24日当周升至40.525万人,为2011年11月以来最高.[ID:nEAPAT0DI5]

英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至12月15日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少3万桶.根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月15日四周,平均每日海运原油出口料为2,448万桶,截至11月17日止四周每日原油出口量为2,451万桶.[ID:nSB8574708]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 88.07 1.58 1.8% 86.55 88.69 259,952 210,470

2月原油 88.66 1.53 1.8% 87.20 89.28 62,126 39,114

12月RBOB汽油 2.7870 0.0531 1.9% 2.7324 2.7920 12,478 42,662

1月RBOB汽油 2.7334 0.0457 1.7% 2.6876 2.7399 48,771 63,462

12月取暖油 3.0406 0.0326 1.1% 3.0057 3.0595 11,342 41,376

1月取暖油 3.0569 0.0360 1.2% 3.0174 3.0746 51,359 66,017

ICE合约

1月布兰特 110.76 1.25 1.1% 109.45 111.30 223,875 192,924

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 515,238 358,626 502,513 1,533,668 11,535

汽油 111,758 150,267 135,967 277,063 -6,056

取暖油 110,121 162,469 152,797 300,276 -4,766 (完)