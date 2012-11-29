〔加拿大汇市〕加元收低,因忧虑美国预算磋商及加拿大经常账赤字上升

路透多伦多11月29日电---加元/美元CAD=D4周四下跌,因美国众议院议长贝纳的言论令达成美国财政危机解决协议的希望减退,且数据显示加拿大第三季经常账赤字接近纪录高位,打压加元表现.

美国新屋开工年率10月升至逾四年来最高水平,表明楼市复苏势头增强.[ID:nSB2108973]该数据令加元的弱势有所缓和.

加元/美元在北美市场收报0.9928加元,或1.0073美元,低于周三北美市场收盘的0.9919加元或1.0082美元.

美国众议院议长贝纳表示,周四和财长盖特纳的会谈没有进展,且批评总统奥巴马和民主党人未能'认真对待'把降低支出纳入最终协议的建议.

加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第三季经常帐赤字扩大至189.1亿加元,第二季修正后为赤字183.8亿加元.[ID:nST0581961](完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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