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市场报道 | 2012年 11月 1日 星期四 04:23 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.08%,Nasdaq指数下跌0.36%

路透纽约10月31日电---美国股市周三基本持平,因公用事业股和金融股上涨,抵消医疗保健股和科技股下跌的影响.超级飓风桑迪吹袭美国,令美国股市被迫休市两天.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,096.46点;标准普尔500指数.SPX收升0.22点,或0.02%,至1,412.16点.Nasdaq指数.IXIC跌10.72点,或0.36%,至2,977.23点.

在10月,道指下跌2.5%,标普500指数下滑2%,Nasdaq指数大跌4.5%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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