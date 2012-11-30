〔美国经济〕11月23日当周领先指标上升,但增长年率连跌第四周--ECRI

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
路透纽约11月30日电---美国经济周期研究所(ECRI)周三称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升,但其增长年率连续第四周下跌.
ECRI表示,美国11月23日止当周领先指标(WLI)升至126.3,之前一周为125.4,原先公布为125.7.
该指标的增长年率下滑至3.4%,低于之前一周的3.6%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
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