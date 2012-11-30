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市场报道 | 2012年 11月 30日 星期五 23:34 BJT

〔美国经济〕11月23日当周领先指标上升,但增长年率连跌第四周--ECRI

路透纽约11月30日电---美国经济周期研究所(ECRI)周三称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周攀升,但其增长年率连续第四周下跌.

ECRI表示,美国11月23日止当周领先指标(WLI)升至126.3,之前一周为125.4,原先公布为125.7.

该指标的增长年率下滑至3.4%,低于之前一周的3.6%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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