〔欧洲汇市〕英镑兑普遍走强的欧元跌至五周低点

* 德国批准希腊救助协议,扶助欧元

* 交易商称月底资金流也提振欧元

* 下周事件可能令英镑突破近期交投区间

路透伦敦11月30日电---英镑兑普遍走强的欧元周五跌至五周低点,此前德国议会批准了对希腊的最新救助协议,且对英国经济的担忧令英镑走势脆弱.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,触及五周高位0.81325英镑.交易商表示,企业和一些欧洲的央行月底对欧元的需求对走势也有帮助.

欧元进一步升势可能目标10月高位0.8165英镑.

丹麦丹斯克银行汇市研究部门主管Arne Lohmann-Rasmussen表示,"主要是欧元题材推动欧元/英镑上涨."

"在过去一周,意大利和西班牙较可比德债利差不断收窄,有关希腊的政治意愿也限制了欧元的跌势."

德国议会周五以明显多数表决通过希腊减债措施方案,希望在2020年将希腊债务比率降至124%.这项表决被视为德国明年9月大选前,总理梅克尔在执政联盟权威地位的一项关键考验.[ID:nST0582683]

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,报1.6018美元,远低于稍早触及的一个月高位1.6062美元.

交易商表示,下周的事件有可能扶助英镑突破近期交投区间1.5880-1.6050美元.

英国央行和欧洲央行下周将举行货币政策会议,可能为英镑走势提供方向,而英国的半年度预算报告可能阐明英国的财政状况.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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