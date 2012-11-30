〔欧元债市〕希腊公债上扬,因德国批准希腊救助计划但疑虑犹存

* 德国议会批准希腊救助计划

* 但对债务回购的疑虑支撑德债

路透伦敦11月30日电---希腊公债周五上扬,之前德国议会批准希腊救助计划,但对援助协议的某些方面的忧虑支撑对德债的避险需求.

德国议会批准希腊救助协议,为向该国发放援助贷款迈出了关键的一步.本周,国际贷款人达成协议,将希腊债务削减400亿欧元,使其债务/GDP比率到2020年降至124%.

希腊公债价格延续本周的普涨之势,10年期希腊公债GR10YT=TWEB收益率日内回落20个基点,报16.14%.

不过,其他二线公债因释然情绪带动的涨势显示出疲弱的迹象,受累于对希腊债券回购机制的疑虑.希腊必须在12月13日前完成债券回购,才能获得国际货币基金组织(IMF)发放的贷款.

德债期货FGBLc1收跌5个跳动点,报142.79,但远高于周二希腊援助协议达成的消息公布后触及的低位141.84.10年期德债收益率DE10YT=TWEB基本持稳在1.38%.

"我们一直认为,年底前德债收益率将攀升,因希腊和西班牙等关键问题已基本得到解决,"Bayerische Landesbank的首席利率策略师Marius Daheim表示.

"不过,如果希腊债务回购,或西班牙求助被推迟,则风险较高公债的涨势可能失去动能.因此.我们预期,年底前,德债收益率差将陷于1.30-1.50%的区间内."

技术图表还显示,德债期货在142.62寻获支撑,这是周二大幅回落跌势的中点,跌至该水平后,动能指标将转为再度上扬.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB收低5个基点,报至4.51%,周四挫至4.485%.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌2个基点,收报5.33%,但脱离周四触及八个月低位5.21%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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