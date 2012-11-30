〔金属期市〕期铜升至五周高位,因美元下跌及投资人押注中国经济已见底

* 投资人仍押注中国经济已见底

* 欧元兑美元触及五周高位

* 12月/1月铝价逆价差跳升至20美元

路透伦敦11月30日电---期铜周五升至逾五周高位,受美元走软和对中国经济前景的信心增强支撑,铜价势将录得两个月来首次月度上涨.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,994美元,周四收盘没有成交,最后买价报7,899.50美元.

三个月期铜盘中稍早触及7,995美元的日高,为10月23日来首见,在突破200日移动均线切入位7,905美元后有技术性买盘进场.

铜价11月势将上扬超过2%,令今年迄今的升幅达到约5%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升4.10美分,报每磅3.6295美元,盘中交投区间为3.5685-3.6280美元.

巴克莱分析师Gayle Berry表示,"市场目前开始认可中国经济成长最坏时期已过,事态开始显示逐步缓慢改善."

美国公布的数据显示,美国消费者支出和收入数据不及预期,但美国中西部制造业活动录得8月来首次扩张.

后市,投资人会关注周六中国将公布的采购经理人指数(PMI),以寻找中国经济复苏进度的最新线索.全球铜需求四成靠中国.

路透调查的11名分析师预估中值显示,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准,也是连续第二个月处在荣枯分水岭上方.[ID:nSB2117227]

欧元兑美元触及五周高位,受助于本周稍早达成协议向希腊发放救助金.

全球最大的铜生产商--智利铜企Codelco[CODEL.UL]的执行长周五称,预计全球铜市供应将在2013年由七年来的短缺变为略有盈余,但由于盈余不多,对铜价不会有多少影响.[ID:nSB2122923]

中国铜管生产领域的领军企业--金龙精密铜管集团预计2013年的生产量将较上年增加14%,因为经济显现出改善迹象,这激发了谨慎的乐观,并帮助提振了国内外的订单需求.[ID:nSB2122963]

三个月期铝CMAL3收报每吨2,094美元,周四收报2,063美元,周五盘中触及近八周最高的2,094.25美元.

LME方面,12月/1月期铝合约升水攀升至20美元高位,月初仅升水3.75美元.

期锌CMZN3收在每吨2,047美元,周四报2,027美元,今日盘中触及约八周最高2,062美元.期铅CMPB由每吨2,222美元升至2,252美元.

期镍CMNI3由17,000美元升至17,650美元.期锡CMSN3跌至21,845美元,周四收报21,870美元.

以下为1729GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 362.85 3.05 +0.85 344.75 5.25

LME期铝 2087.25 24.25 +1.18 2020.00 3.33

LME期铜 7985.25 205.25 +2.64 7600.00 5.07

LME期铅 2243.50 21.50 +0.97 2034.00 10.30

LME期镍 17489.00 489.00 +2.88 18650.00 -6.23

LME期锡 21851.00 -19.00 -0.09 19200.00 13.81

LME期锌 2047.25 20.25 +1.00 1845.00 10.96

上海期铝 15495.00 120.00 +0.78 15845.00 -2.21

上海期铜 57270.00 900.00 +1.60 55360.00 3.45

上海期锌 15455.00 290.00 +1.91 14795.00 4.46

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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