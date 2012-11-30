〔英国债市〕收盘持平,美国预算磋商悬疑和英国发债计划令市场谨慎

路透伦敦11月30日电---英国公债周五在淡静交投中平盘收市,在美国预算磋商陷入僵局以及英国英国财政大臣欧思邦下周三发表财政声明之际,投资者不愿大举建仓.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)周四称,与白宫就"财政悬崖"问题举行的会谈并未取得实质性进展.他同时批评美国总统奥巴马和民主党人对于将减支措施列入最终协议未能认真对待.[ID:nSB2121841]

3月英债期货FLGH3已取代12月英债期货FLGZ2作为债市指标,收盘报119.35,与上日持平;可比德债期货FGBLZ2下滑5个跳动点,结算价报142.79.

"昨天和今天债市走势颇为震荡,我认为这不过表明,周末前夕市场信心极为低落和成交清淡,"苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说.

投资者的关注焦点正转向欧思邦的秋季声明.据周五的路透调查,尽管英国基础财政状况正在恶化,但英国央行将买入英债的利息收益拨给财政部,意味着本财年的英债发行量将下修.

英国制造业采购经理人指数(PMI)调查将于下周一公布,路透访问的分析师预计,11月英国PMI指数升至48.0,高于10月的47.5.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR上升2个基点,至1.774%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR持稳于39个基点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>