〔全球金市〕金价下跌且本月收低,因忧虑美国预算

* 金价本周也下跌2.3%,为6月来最大周度跌幅

* 美国预算磋商陷入僵局,引发衰退忧虑

* 11月美国金币销售可能创1998年来最高11月份销售

路透伦敦11月30日电---金价周五下跌近1%,可能连续第二个月收低,因投资人忧虑美国财政危机或拖慢经济,且月末获利了结触发一轮卖单.

金价跌势加速,此前美国众议院议长贝纳说,共和党议员和总统奥巴马为避开财政悬崖而进行的预算磋商陷入僵局.财政悬崖是指明年初实施的6,000亿美元自动增税减支举措.

一些机构性投资者降低其黄金头寸,因忧虑如无法达成预算协议,美国将重陷衰退,损及黄金作对冲通胀工具的吸引力.

"有很大规模的工业卖盘,因预期与财政悬崖相关的加税,"Integrated

Brokerage Services LLC贵金属交易部主管Frank McGhee说.

"另一方面,有相当规模的零售买盘,但今日来说,工业卖盘对金市的影响较大,"McGhee说.

现货金XAU=下跌0.8%,报每盎司1,711.04美元,本周可能下跌2.3%,将为6月初迄今的单周最大跌幅.

11月金价可能下滑0.5%,10月金价上涨约3%.

在零售方面,实货需求似乎强劲.

11月美国鹰金币销售可能创14年来最高11月销售,交易员说,因围绕美国财政危机及总统选举的不确定性推动避险买盘.

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的黄金持仓量为创纪录的1,347吨,本月上升接近11吨,且为连续第四个月上升.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2下滑16.80美元,收报每盎司1,712.70美元.

路透初步数据显示,成交量为大约135,000口,较250日均值低约30%.CME数据显示,在周三交易量触及486,315口创纪录高位后,成交量骤降.

其他贵金属方面,现货银XAG=下跌2.7%,报每盎司33.30美元.

现货铂金XPT=下跌0.8%,至每盎司1,595.99美元,钯金XPD=小跌0.2%,至每盎司680.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1712.70 -16.80 -1.0 1710.80 1733.70 125,062

COMEX白银期货 SIN2 33.279 -1.152 -3.3 33.215 34.425 47,248

COMEX铂金期货 PLN2 1604.60 -14.90 -0.9 1596.00 1622.20 7,258

COMEX钯金期货 PAU2 688.20 0.75 0.1 676.80 692.50 4,582

现货金 XAU= 1711.46 -13.33 -0.8 1709.88 1731.50

现货银 XAG= 33.300 -0.910 -2.7 33.180 34.340

现货铂金 XPT= 1595.99 -12.50 -0.8 1598.50 1618.00

现货钯金 XPD= 680.50 -1.22 -0.2 678.25 688.50 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=