〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因获利了结及小麦期货大跌

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
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路透芝加哥11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑,交易商称因获利了结、技术性卖盘和小麦期货大跌拖累.
本周,12月小麦期货收高0.1%,本月跌1%,为连跌第四个月,录得2008年来最长跌势.
周五是CBOT-12月农产品合约首个交割通知日,12月玉米合约交割量为246口,在预估区间0-500内.
一农业气象学家表示,美国大平原硬红冬麦种植区天气持续干燥,仍是问题,尽管中西部南部地区和三角洲地区周五降雨机率增加.MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,"大平原天气没有改变,至少未来15天保持干燥."
Keeney称,阿根廷天气潮湿,构成问题,而巴西降雨预计将带动产量前景.
中国国家统计局周五公布,2012年全国粮食总产量58,957万吨,比2011年增产3.2%.统计局称,2012年全国玉米产量20,812万吨,增产1,534万吨;稻谷产量20,429万吨,增产328万吨;小麦产量12,058万吨,增产318万吨.中国今年玉米产量超过稻谷产量383万吨,成为第一大粮食作物品种.[ID:nSB2122801]
12月玉米合约的主要阻力位在100日移动均线切入位7.68美元.主要支撑位在50日移动均线切入位7.44-1/2美元.九日相对强弱指标为55.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌3-1/2美分,报每蒲式耳7.48美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为233,631口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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