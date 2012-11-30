〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌2.8%,因交割合约多于预期

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
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路透11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,因将到期的CBOT-12月合约交割合约多于预期,且对美国小麦出口需求疲弱.
CBOT-指标12月合约大跌2.8%,为11月12日录得3.2%跌幅以来的最大单日跌幅.
本周,近月CBOT合约下滑0.3%.在11月,CBOT小麦下跌2.3%,连跌第二个月.
周五CBOT表示,12月合约首个交割通知日,有2,119口小麦合约交割.分析师原本预期将有0-1,000口合约交割.
周四下午,交易所发布一份交割注册合约数字错误的报告.芝加哥期货交易所集团表示,最初的报告没有包含商业谷物处理商Andersons注册的2,000口小麦合约,又说,将向交易商赔偿因这错误招致的损失.
农业分析师SovEcon将俄罗斯2012/13年小麦出口预估从750万吨上调至950万吨.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌24-1/2美分,报每蒲式耳8.44-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为148,259口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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