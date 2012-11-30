〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因多头结清仓位及获利了结

路透11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,交易商称因月底多头结清仓位和获利了结卖压,加之预估巴西种植地区将有及时雨.

豆粕期货和豆油期货跟随大豆期货下滑.

CBOT-12月合约首个交割通知日,CBOT报称豆粕合约没有交割,豆油合约交割量为2,200口,符合市场预估.

预报机构Somar称,巴西南部谷物种植带预计周末将有降雨,在11月降雨量远少于往年的情况下提振了主要玉米和大豆种植区的产量前景.

传闻称,中国将进口巴西大豆,而不是美国大豆,这也令市场卖压加重.

1月大豆合约SF3收低9-1/4美分,报14.38-3/4美元,本周上扬1.5%,为跌至五个月低点后连升第二周.但大豆合约连跌第三个月,为一年半最长跌势.

12月豆粕合约SMc1跌0.3美元,报每短吨442.4美元,豆油合约BOc1跌0.36美分,报49.41美分.豆粕和豆油期货均连升两周,但本月收低.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为126,154口,豆粕期货为51,069口,豆油期货为117,741口.

以下为CBOT农产品期货在1816 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 750.50 -8.25 -1.1% 16.1%

CBOT大豆Sc1 1431.50 -16.50 -1.1% 19.4%

CBOT豆粕SMc1 439.50 -3.20 -0.7% 42.0%

CBOT豆油BOc1 49.20 -0.57 -1.2% -5.5%

CBOT小麦Wc1 865.00 -20.50 -2.3% 32.5%

CBOT稻米RRc1 1529.50 18.50 1.2% 4.7%

EU小麦BL2H0 269.50 -4.25 -1.6% 33.1%

NYMEX原油期货CLc1 88.57 0.5 0.6% -10.4%

道琼工业指数.DJI 13,002 -20 -0.2% 6.4%

现货金XAU= 1711.21 -13.58 -0.8% 9.4%

欧元/美元EUR= 1.3000 0.0023 0.2% 0.4%

美元指数.DXY 80.1550 -0.0490 -0.1% 0.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 1086 -11 -1.0% -37.5%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)