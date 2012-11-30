〔加拿大股市〕因Nexen跳涨而收升,关注美国预算磋商

路透多伦多11月30日电---加拿大主要股指周五小升,月末市场交投清淡且走势震荡,投资人寄望美国在年底前将达成预算协议,且Nexen Inc NXY.TO跳涨,受该公司收购案可能获批的迹象带动.

能源生产商Nexen涨幅居前,攀升近5%,至24.39加元.一名对中海油买入Nexen有保留的资深加拿大议员表示,至少近期通过的一项投资协议部分解决了加拿大对从中国获得平等互惠待遇的担忧.

本周Nexen股价承压,因为美国监管批准进程可能被推迟,但加拿大政府周四稍晚表示,美国的审议将不影响加拿大的审批.

美国总统奥巴马则表示,"一小撮"共和党人将中产阶级减税作为保持富人减税筹码的做法让人无法接受.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高36.51点,或0.3%,报12,239.36点.10个板块中有八个收升.

本周,该指数上升0.2%,本月跌1.5%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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