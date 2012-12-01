〔中国数据〕官方11月制造业PMI创七个月高位,预示经济温和回升(更新版)

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* 官方制造业PMI升至七个月最高位

* 分项指数显示企业开始转向补充库存

* 经济企稳态势进一步巩固,惟回升力量偏弱

路透北京12月1日电---受生产和新订单指数跳升推动,中国官方11月制造业PMI指数升至七个月最高位.最近三个月指数稳步小幅回升,显示经济运行企稳态势进一步巩固.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)联合发布,11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.6,和路透调查预估中值相符.这是指数连续第二个月处在荣枯线上方,并创下七个月最高位.

"PMI指数继续小幅回升,预示未来经济增长将继续保持小幅温和回升,"中国物流与采购联合会特约分析师张立群称.

他并进一步分析道,新订单、出口订单、积压订单指数均有不同程度提高,产成品库存、采购量、原材料库存指数也均有小幅提高,显示去库存活动已开始转向补充库存,工业生产水平有望继续提高.

但他也指数,当月购进价格指数亦有下降,"可能反映了市场信心还不够稳定,经济回升的力量偏弱."

官方新闻稿显示,11月制造业生产指数升至52.5的六个月高位,表明制造业生产保持增长态势,增速继续加快;新订单指数升至51.5的七个月高位,较上月大幅反弹0.8个百分点,意味着市场需求正在回暖.

当月新出口订单指数也回升明显,环比上升0.9个百分点至50.2.

不过,从业人员指数降至48.7,为连续六个月处在临界点下方,表明制造业企业用工量持续减少;购进价格指数降至50.1,比上月大幅回落4.2个百分点.

分企业规模看,大型企业PMI升至51.4,连续三个月位于临界点以上,延续了10月的回升走势,且增幅有所加大,继续成为拉动制造业经济总体回升的动力;中型企业PMI回升至49.7;小型企业PMI下降至46.1,自2012年4月以来一直位于临界点以下.

投资银行摩根大通预计,明年受周期性复苏和结构性下滑的双重因素影响,中国经济估计会温和扩张8%.而中国政府设定的明年经济增长目标恐怕只有7%,以传递能容忍较低增速、将更注重发展质量的讯号.该投行预计中国今年增速为7.6%.

不过更偏重中小企业的汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点50.4,已经重返荣枯线上方[ID:nSB2110783].

官方PMI侧重于大企业,而汇丰数据侧重中小企业,两者因调查样本和计量方法不同,所以会有偏离.汇丰定于周一(12月3日)公布中国11月制造业PMI终值.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________________________2012年___________________________ __2011年__

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

PMI(%) 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0

以下是分项指标:

指标 11月 10月 比上月

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PMI 50.6 50.2 上升

生产指数 52.5 52.1 上升

新订单指数 51.2 50.4 上升

新出口订单指数 50.2 49.3 上升

积压订单指数 45.3 43.8 上升

产成品库存指数 48.8 48.1 上升

采购量指数 51.4 51.2 上升

进口指数 48.5 48.4 上升

购进价格指数 50.1 54.3 下降

原材料库存指数 47.9 47.3 上升

从业人员指数 48.7 49.2 下降

供应商配送时间指数 49.9 50.1 下降(完)

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn)