(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元在三日连跌后回稳,希腊不确定性令欧元继续承压

* 希腊不确定性令欧元继续承压

* 西班牙修正银行业问题的行动按计划进行

路透纽约10月26日电---欧元兑美元周五变动不大,此前连跌三日,但对西班牙是否求援的疑虑以及对希腊情势的担忧预计将令欧元承压.

市场认为欧元区第四大经济体-西班牙求援会对欧元有利,因这会激活欧洲央行的购债计划,从而令欧元区负债沉重国家的借款成本降低.

本周欧元兑美元下滑0.7%,10月迄今仍升0.6%.除了西班牙外,投资人也对希腊是否能确保从国际金主手中获得下一笔贷款感到不安.

"欧元区持续疲弱,投资人为最坏的情况做准备,"BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称.如果不救助西班牙,欧元区深陷经济衰退,不会很快摆脱泥沼.

欧元兑美元EUR=触及1.2881美元的低点,为10月11日来首见,纽约尾盘报1.2933美元,当日持平.

欧元兑日圆EURJPY=大跌至102.92日圆,下挫0.9%.

美国公布的第三季经济成长强于预期,年率达到2.0%,扶助缓解了对全球经济成长的担忧.

富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示,强劲的数据会增加较高风险资产的吸引力,且对美元不利的美国经济数据改善的趋势暂时会持续.

"但美国经济正面消息已被美国总统大选前的'财政悬崖'忧虑以及对希腊和西班牙持续的不确定性所抵消."他表示.

如果国会年底前未达成削减债务和财赤协议,明年将自动推出大规模增税和削减支出措施,即所谓的"财政悬崖".

欧洲央行和欧盟执委会周五在联合声明中表示,西班牙修正其银行业问题的行动正按计划进行,但需要更多果断行动应对部分银行遭遇的挑战.

另外,国际货币基金组织(IMF)表示,西班牙改革金融业上取得重大进展.

对西班牙将求援的预期扶助该国公债收益率下滑.一些欧洲官员相信西班牙首相希望在11月地区选举后再求援.

在IMF表示希腊债务水准将高于国际贷款方目标后,对希腊的担忧再度浮现.希腊政府表示,最新撙节措施受到执政联盟一党派的反对.

欧元集团主席发言人周五表示,欧元集团财长下周三将举行电话会议,讨论希腊问题.

下周五,美国将公布非农就业数据,11月6日美国将举行总统大选,这些都会影响汇市人气.

"下周的非农就业数据将为美国经济复苏提供进一步线索,"DailyFX量化策略师David Rodriguez表示.

**日本央行会议前日圆跳升**

美元兑日圆触及四个月高位后下滑,美元之前上涨是因预期日本央行下周二会议时会进一步放宽政策.

市场预计日本央行将扩大资产购买,并可能对在通胀目标1%达到前持续挹注资金做更强有力的承诺.

美元兑日圆本周将升0.3%,上周大涨1.1%,受助于两年期美国/日本公债收益率差扩大.

一些策略师表示,周度收在80日圆之上会是强烈的利多信号,可能促进美元进一步需求.路透数据显示,美元兑日圆JPY=跌0.9%,报79.56日圆.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2939 1.2933 +0.05 -0.05 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.63 80.28 -0.81 +3.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.05 103.85 -0.77 +3.51 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9346 0.9353 -0.07 -0.32 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6103 1.6116 -0.08 +3.66 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9964 0.9948 +0.16 -2.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0372 1.0344 +0.27 +1.44 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2093 1.2095 -0.02 -0.42 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8028 0.8023 +0.06 -3.61 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8224 0.8177 +0.57 +5.65 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7725 5.7740 -0.03 -3.41 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4675 7.4666 +0.01 -3.49 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6927 6.7080 -0.23 -2.83 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6660 8.6762 -0.12 -2.78 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

---编译 李军;审校 母红

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