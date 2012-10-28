(重温稿)〔美国债市〕公债价格因避险偏好受支撑,下周非农就业数据是关键

* 美国第三季GDP环比年率初值增长2%

* 美联储买入公债,作为"扭转操作"的一部分

路透纽约10月26日电---美国公债价格周五上扬,之前企业财报令人失望令避险买盘升温;投资者关注下周将公布的就业数据,该数据可能会影响到目前依旧难解难分的美国总统大选.

美国政府将在下周五发布10月非农就业报告.分析师称该数据将不只会反应出初现复苏的就业市场的现状,并且也将会对奥巴马与罗姆尼之间的竞选产生影响.

荷兰国际集团的分析师表示,若罗姆尼胜出,则将是股市利好消息,因减税政策有望出台;而如果奥巴马赢得大选,则将会对债市有利,因为美国联邦储备理事会(美联储, FED)将有可能继续支持经济和公债.

"若是就业报告再次表现出色,那么(奥巴马)将会得到更多支持."荷兰国际集团的分析师们在写给客户的报告中称.

然而分析师们补充道,失业率仍有可能上扬,即使是非农就业报告显示"就业人口合理增长140,000个岗位"."因此,我们依旧认为直到最后一刻才会决出究竟鹿死谁手."

投资人也将尽力判断是否美国经济在今年年底和明年年初将延续第三季的成长步伐.美国商务部周五公布,第三季经济成长年率为2%,优于预期.[US-ECI-CMN]

但第三季经济成长很大程度上是依靠政府支出,这是不可持续的.

"尽管总的GDP数据有惊喜,但该报告的基本基调不是特别令人鼓舞,因第三季政府支出增加是不可持续的,这将在第四季留下大的缺口,而不太可能填补."道明证券高级分析师Millan Mulraine表示.

对明年年初开始的政府削减支出及加税,即所谓的"财政悬崖"冲击的不确定性也支撑公债价格.

"由于这种不确定性继续影响投资、消费和招聘决定,美国经济表现可能短期内将保持非常疲弱."Mulraine称.

在苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)公布的业绩不及预期后,美国公债价格在海外市场上涨.在欧洲,雷诺(RENA.PA),Saint Gobain (SGOB.PA),Gucci(PRTP.PA)和Publicis (PUBP.PA)的盈利和财测也不佳.

指标10年期公债US10YT=RR升19/32,收益率报1.747%,略低于200日移动均线切入位,周四尾盘报1.81%.本周,10年期公债收益率变动不大,上周五收报1.77%.

30年期长债US30YT=RR升1-4/32,收益率由周四尾盘的2.96%降至2.904%.

美联储周五在卖短买长操作中买入15亿-20亿美元,2022年11月至2031年2月到期的公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+01/32) 0.301

五年期公债US5YT=RR 99-30/32 (+08/32) 0.763

10年期公债US10YT=RR 98-29/32 (+19/32) 1.747

30年期公债US30YT=RR 96-30/32 (+1-04/32) 2.904(完)

--编译 洪曦/李军;审校 母红

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