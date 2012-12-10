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市场报道 | 2012年 12月 10日 星期一 22:58 BJT

〔美国热股〕加拿大政府批准中海油收购Nexen交易,后者股价暴涨14.5%

路透12月10日电--中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)终于得到加拿大政府批准其对NexenNXY.TO价值151亿美元的收购,至此主要的监管障碍已经扫除,交易可望完成,对中海油长远发展有正面作用.[ID:nSH0122335]

周一早盘,在美国上市的NexenNXY.N股价暴涨14.5%,报26.92美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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