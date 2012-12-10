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债券 | 2012年 12月 11日 星期二 00:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.135%,投标倍数为5.05

路透华盛顿12月10日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.135

中值 0.130

低值 0.105

投资 0.137

价格 99.931750

高值得标比率 11.82%

投标倍数 5.05

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,410,600

总投标 141,394,775,600

竞争性投标得标 27,170,000,000

非竞争性投标得标 430,410,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/12/13

到期日 2013/06/13

CUSIP码 912796AL3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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