〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.135%,投标倍数为5.05

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿12月10日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.135
中值 0.130
低值 0.105
投资 0.137
价格 99.931750
高值得标比率 11.82%
投标倍数 5.05
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,000,410,600
总投标 141,394,775,600
竞争性投标得标 27,170,000,000
非竞争性投标得标 430,410,600
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/12/13
到期日 2013/06/13
CUSIP码 912796AL3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。