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债券 | 2012年 12月 11日 星期二 00:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.090%,投标倍数为4.63

路透华盛顿12月10日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.090

中值 0.080

低值 0.070

投资 0.091

价格 99.977250

高值得标比率 9.58%

投标倍数 4.63

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,001,878,600

总投标 148,128,702,600

竞争性投标得标 31,409,208,000

非竞争性投标得标 492,670,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/12/13

到期日 2013/03/14

CUSIP码 9127957L9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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