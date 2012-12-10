〔美国热股〕雅虎和NBC Sports Group将整合和推动双方体育内容

路透12月10日电---雅虎(YHOO.O)和NBC Sports Group周日稍晚表示,两家公司将在互联网和电视上整合和推动双方的体育内容,此举将扶助两家企业在上述两个媒介的各自强项.
在周一午后交易中,雅虎上扬0.21%,报19.24美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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