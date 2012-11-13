〔美股盘后〕思科公布第一季业绩后股价上扬1.6%

路透纽约11月13日电---思科(Cisco Systems)(CSCO.O)周一在美股盘后交易中上扬1.6%,此前该公司公布业绩.
思科公布第一季非GAAP每股盈利0.48美元,GAAP每股盈利0.39美元;营收为119亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计思科第一季每股盈利为0.46美元,营收为117.7亿美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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