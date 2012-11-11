(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至两个月低位,因忧虑欧洲增长

* 欧元兑美元触及两个月低点,兑日圆跌至一个月低点

* 对欧元区核心国家疲弱的忧虑升温

* 在周日希腊议会就预算进行投票前,投资人感到不安

路透纽约11月9日电---欧元兑美元周五跌至两个月低点,且可能继续延续跌势,因对欧元区债务危机及不断恶化的经济状况或将拖累全球经济增长的忧虑升温.

美元和日圆上涨,澳元走弱,因投资人规避成长相关货币,青睐避险货币.

德国经济部周五表示,预计该国今年第四季和明年第一季经济增长趋弱,因欧债危机令企业投资受抑.[ID:nSB2094285]德国是欧洲最大经济体.

欧洲第二大经济体法国9月工业产出较前月下滑,且法国央行称,预期在2012年底该国经济将滑入衰退.

"现在是欧洲核心国家,不仅是欧洲二线国家,将可能陷入经济衰退,"BK Asset Management外汇策略部Boris Schlossberg说,"如果这情况发生,那么中国将失去其出口市场,全球经济将全部开始萎缩."

"市场真的害怕欧洲可能拖累全球经济."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=低见1.2688美元,为9月7日来最低,最新下跌0.27%,至1.2710美元.欧元兑日圆EURJPY=也触及100.38日圆的一个月低位,且最新跌0.32%,至100.94日圆.

交易商说,欧元可能跌向切入位在1.2636美元附近的100日移动均线以及9月7月日低位1.2625美元.

"今日欧洲数据疲弱,且市场重新忧虑欧元区危机,希腊问题再度被提到议事日程上,这些相当不利的因素合力推低欧元,"Danske Markets外汇策略部主管Arne Lohmann Rasmussen说.

"如果欧元在未来三至四周内跌至1.25美元水平,我们不会感到意外."

在周日希腊议会就该国2013年预算进行投票前,投资人也感到不安.这次投票是希腊得到急需的国际援助的下一道重大障碍,之前该国议会以微弱优势通过了价值135亿欧元的节支方案.

但一位欧盟高级官员表示,欧元区财长不太可能在下周一的会议上就发放对希腊的下一笔紧急贷款作出最后决定,因在如何使该国的巨额公共债务可维持方面仍不明朗.[ID:nSB2094483]

西班牙是否将申请金融援助的不确定性也令欧元蒙阴.西班牙求援将允许欧洲央行(ECB)购买该国债券,并提振欧元.

西班牙迄今一直不愿申请援助.欧洲央行伸出援手的憧憬已压低西班牙的举债成本,且该国已顺利完成2012年的公债发行目标.

"我们正看到,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和债券市场之间围绕申请援助一事在玩考验耐力的斗鸡游戏,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略师John Hardy指出.

**美元走强**

随着欧元下滑,美元指数.DXY上涨0.30%至81.307,稍早一度升至81.087的两个月高位.

对美国一步步逼近"财政悬崖"的忧虑,可能促使投资者买入避险美元.财政悬崖是指若两党无法达成一致意见,美国将自动实施增税减支措施.

一些分析师指出,但在目前,欧洲仍是更大的困扰.

"我认为,每个人都理解并认识到,若不出现任何形式的妥协,达成协议会出现一些拖延,"BK Asset Management的Schlossberg说,指称美国财政悬崖.

刚刚成功赢得连任的美国总统奥巴马呼吁,国会领袖下周与他会晤,制定一份妥协的预算案以避免"财政悬崖".

奥巴马坚称,任何计划都要求对最富有阶层加税,而美国众议院议长贝纳(John Boehner)重申共和党不提高任何人税率的承诺,作为化解财政危机方案的一部分.

美元兑日圆JPY=一度跌至三周低位79.06,随后回升至79.42,全日几无变动.

数据显示,美国11月消费者信心指数升至逾五年高位,这提振了股市和公债收益率,帮助推动美元/日圆反弹.

澳元兑美元AUD=D4小跌0.11%,至1.0388美元.

瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4和兑美元SEK=下滑,因瑞典工业生产录得逾三年来最大跌幅.分析师称,这引发瑞典央行在12月降息的预期.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2708 1.2745 -0.29 -1.83 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.47 79.45 +0.03 +3.29 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.03 101.26 -0.23 +1.48 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9485 0.9455 +0.32 +1.16 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5893 1.5980 -0.54 +2.30 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0015 1.0001 +0.14 -1.75 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0383 1.0401 -0.17 +1.55 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2055 1.2056 -0.01 -0.73 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7996 0.7974 +0.28 -4.00 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8140 0.8145 -0.06 +4.57 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7345 5.7199 +0.26 -4.05 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3000 7.2930 +0.10 -5.66 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7321 6.6705 +0.92 -2.26 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5700 8.4995 +0.83 -3.85 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 母红/李军

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