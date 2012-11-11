(重温稿)〔美国债市〕长期公债价格上涨,市况受财政悬崖的不确定性主导

路透纽约11月9日电---美国公债周五走势震荡,长期公债上涨,而其他年期公债下跌,因投资者仍担忧迫近的"财政悬崖"问题,尽管总统奥巴马发表措辞有让步的讲话.

奥巴马在周二赢得连任后的首次正式讲话中表示,他邀请国会领导人到白宫开始磋商一个方案,以应对明年初自动实施的增税减支计划.[ID:nSB8578229]

在奥巴马发出邀请的几个小时前,美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,提高富人税率将减缓美国创造就业的步伐.但他也提到要消除美国税法的漏洞.

"市场正尽力了解未来数周、数月和几个季度即将发生事件的背景,"RBC Capital Markets美国首席分析师Tom Porcelli说.

"双方都让人听起来好像他们愿意与对方合作.但魔鬼隐藏在细节中."

在奥巴马发表讲话后,美国股市已削减涨幅.

30年期公债US30YT=RR价格上涨10/32,收益率(殖利率)报2.762%,低于周四的2.777%.该债券收益率可能录得自5月份最后一周以来的最大周跌幅.

在奥巴马讲话后,美国10年期公债价格US10YT=RR收复稍早跌幅,一度达到平盘水平,尾盘小跌1/32,收益率报1.620%,略高于周四的1.618%.

交易员也提到,目前公债收益率与8月末和9月初涨势停滞时的水平相当.

"公债收益率或许难以脱离这一区域,"ING Investment Management公债交易员Jake Lowery说,该公司管理的资产达1,700亿美元.

市场关注焦点在于,若各方无法达成协议,导致明年初自动实施增税减支的所谓"财政悬崖"措施,将对美国经济产生什么影响.

美国国会预算办公室已表示,如此急剧的财政紧缩措施恐将导致美国经济重新陷入衰退,并推高失业率至9%左右.

若出现这一场景,将支撑公债价格.

对欧元区经济的忧虑也限制了美债抛盘.

作为欧洲最大经济体,德国经济部周五表示,预计该国今年第四季和明年第一季经济增长趋弱,因欧债危机令企业投资受抑.[ID:nSB2094285]

周五公布的数据显示,欧元区第二大经济体法国9月工业产出降幅超过预期,且法国央行预料,2012年底法国将陷入经济衰退.[ID:nSB2094171]

与此同时,希腊政府必须在周日对该国2013年预算案进行投票表决,以获得国际援助,该国已在周三以微弱优势批准135亿欧元的紧缩财政计划.西班牙是否申请金融援助也存在不确定性.西班牙迄今一直不愿申请援助.

今天稍早出炉的数据显示,美国11月消费者信心指数升至逾五年来最高,因美国人对就业及经济前景感到更为乐观.[ID:nSB8577717]

该数据帮助遏制了今天稍早的避险美债买盘,不过随着投资者担忧财政悬崖临近,该数据的效应减退.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.266

五年期公债US5YT=RR 100-17/32 (-01/32) 0.644

10年期公债US10YT=RR 100-02/32 (-01/32) 1.620

30年期公债US30YT=RR 99-25/32 (+10/32) 2.762 (完)

--编译 肖群英;审校 李军

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