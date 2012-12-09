〔纽约汇市〕美元兑欧元因就业数据攀升,关注下周美联储政策会议(更新版)

* 11月美国非农就业岗位增加14.6万个

* 欧元延续欧洲央行会议后引发的跌势,德国下调成长预估

* 日本地震后,日圆短暂上涨

路透纽约12月7日电---美元兑欧元周五上涨,连升三天,因美国就业数据好于预期,但该报告的细节不太令人振奋,美元涨势应该在下周美联储政策会议前受到抑制.

在11月美国非农就业数据公布后,美元立即急升,该数据引发市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周会议可能选择推出较小规模的刺激计划.但之后美元兑欧元缩减升幅,兑日圆由升转为小跌,因交易商审视报告的细节.

尽管11月非农就业岗位增加14.6万个,反映超级风暴桑迪对数据没有带来重大影响,但报告显示之前月份的非农就业岗位增幅被下修,且11月失业率下降是因为人们放弃求职.

"投资人就风暴桑迪对就业数据有多大影响的臆测很多.感觉是数据有些不妥当,"Action Economics董事总经理Ronald Simpson说,"因此我们看到汇率回到就业数据公布前的水平,因为人人都向前看,认为数据将会修正."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=在盘中下跌至1.2878美元日内低位,追平了11月28日的低点.尾盘下跌0.3%,报1.2924美元,本周下跌0.5%.

根据Reuters Dealing,有大约56亿美元的欧元易手.

欧元在午盘前缩减跌幅,交易商称一新闻报导指出,欧洲央行执行理事会的高级成员,包括欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼,反对欧洲央行最近一次政策会议中多数人所支持的减息提议.

"无论这则消息是否将降低未来欧洲央行减息的可能性,但外汇市场将此视作是欧洲央行较强硬的立场,而不是较温和的立场,因此带动大量回补空头,"Miller Tabak & Co LLC首席经济策略师Andrew Wilkinson说.

德国央行周五调降了该国的明年经济增长预估,由6月的1.6%下调至0.4%,因欧元区债务危机使该国经济受到影响.[ID:nSB2133357]这打压欧元走软.

周四,欧元兑美元大跌0.8%,因之前欧洲央行总裁德拉吉表示,政策制定者已经讨论了下调借款成本,并下调欧元区经济成长和通胀预估.

欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)也表示,如果欧元区经济没有起色,该行可能在明年降息.

"欧元仍在消化由昨日欧洲央行记者会引起的有关较预期提前降息的言论."SMB Forex Trading and Education董事Marc Principato表示,"如果未来一两天无法突破1.2985美元,我相信未来一周可能下探1.2850美元支撑位."

市场焦点转向美联储,下周二美联储将开始为期两日的货币政策会议.市场预计美联储将以一个新的购债计划来替换将到期的卖短买长操作,以保持对经济初步复苏的支撑.

"真正的问题是是否(11月就业数据)会改变美联储采取更多刺激措施的态度.数据并未消除刺激措施的必要性,但可能令美联储选择规模较小的计划."BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示.

美联储的刺激措施被视为对美元不利,因其等同于印钞,这会降低美国公债收益率和持有美元资产的吸引力.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=高见82.82日圆,追平11月22日触及的近八个月高位.纽约尾盘报82.42日圆,当日近持平.

在日本地震的消息后,日圆兑欧元和美元短暂上涨.去年3月日本大地震令日圆大涨,因市场预期日本投资人会汇回海外资金.

投资人也在密切关注美国财政悬崖谈判的进展.

美国众议院议长贝纳指责奥巴马让经济"缓慢滑向"财政悬崖边缘;再度呼吁总统提出新的方案.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2924 1.2967 -0.33 -0.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.46 82.39 +0.08 +7.17 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.60 106.83 -0.22 +7.07 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9340 0.9321 +0.20 -0.38 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6036 1.6048 -0.07 +3.22 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9882 0.9911 -0.29 -3.05 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0485 1.0485 +0.00 +2.54 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2077 1.2090 -0.11 -0.55 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8055 0.8078 -0.28 -3.29 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8321 0.8325 -0.05 +6.90 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6721 5.6515 +0.36 -5.09 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3325 7.3285 +0.05 -5.24 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6766 6.6338 +0.65 -3.07 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6342 8.6042 +0.35 -3.13 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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