〔香港热股〕东岳集团澄清没有订立正式配售协议,复牌仍一度挫逾11%

路透香港4月23日电---主要从事制冷剂、高分子材料及有机硅生产的东岳集团(0189.HK)周一澄清没有订立正式配售协议,惟其股份午盘复牌后仍一度挫逾11%.

该股午盘曾低探6.63港元.香港时间15:08,该股跌10.72%,报6.66港元;大市恒生指数.HSI则跌1.18%.

东岳集团中午在联交所一份声明中称,公司为满足其业务需要,曾考虑多项集资方式,包括发行新股票及/或债务,并为此委聘了配售代理,而配售代理在一般累计投标程序中曾接触若干潜在机构投资者,并向该等被挑选的投资者发出条款清单.

"但本公司没有就建议发行股份及/或债券的条款达成任何协议,也没有为此订立任何正式协议."公告并称,"并无股东订立任何有关股份配售的正式协议."

据路透此前获得的销售文件显示,东岳集团的两名股东两名主要股东--新华联国际以及Dongyue Initiator透过瑞银在市场配售高至9.4亿港元的股份;配售价为每股6.8-7.2港元,较停牌前周三收盘价7.46港元折让3.5-8.9%.[ID:nSH0102459]

另据本港多份报章此前称,东岳集团拟同时发行不超过8.21亿元人民币计价的可换股债券.

该公司此前的公告称,停牌以待发出有关可能配售公司股份或/及发行证券之股价敏感资料.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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