路透系统使用小秘笈--中文商品和能源新闻导读****

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商品和能源新闻导读
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商品能源头条....[nTOPCOMCN]
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路透早报........[NN/CN]
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能源市场收盘汇总.........[PMF&TOP&COM&RTRS&CRU&!NN/CN]
金属和贵金属收盘总汇.....[PMF&TOP&COM&RTRS&MET&!NN/CN]
农产品收盘总汇...........[PMF&TOP&COM&RTRS&GRA&!NN/CN]
周一亚洲原油展望.........[ASIA/CRUCN]
周一亚洲油品展望.........[ASIA/PROCN]
周一展望: 本周市场/经济焦点 [DATA/CN]
◆商品和能源消息
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所有商品能源相关消息...[COM&CMN]
◆原油/油品
所有能源消息.......[(CRU|ENR|PROD)&RTRS&CMN]
OPEC相关新闻.......[OPEC&RTRS&CMN]
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全球市场..................[MKTS/ASCN]
NYMEX原油期货纽约收盘.....[O/NCN]
NYMEX原油期货亚洲电子盘...[O/SCN]
亚洲燃料油................[FUEL/ACN]
亚洲汽油/石脑油...........[LDIS/ACN]
亚洲柴油/航煤.............[MDIS/ACN]
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EIA与API一周美国石油库存资料比较...[EIA/APICN]
EIA库存周报........................[EIA/SCN]
OPEC月度油市报告...................[OPEC/CN]
IEA月度油市报告....................[IEA/CN]
中国原油/油品月度进出口和产量......[O/CHINACN]
◆金属
所有金属消息............[(GOL|MET|MTL|GDM|STL)&RTRS&CMN]
纽约COMEX期金收盘.......[GOL/XCN]
全球金市................[GOL/HCN]
金属期市............... [MET/LCN]
LME金属库存变化.............[LME/S1CN]
中国金属月度进出口和产量....[M/CHINACN]
◆谷物/农产品
所有农产品消息..............[(GRA|SUG|OILS)&RTRS&CMN)]
芝加哥CBOT大豆期货..........[SOY/CCN]
芝加哥CBOT小麦期货..........[WHE/CCN]
芝加哥CBOT玉米期货..........[COR/CCN]
纽约软性商品................[SOF/LCN]
芝加哥CBOT稻米..............[RIC/CCN]
纽约ICE期棉.................[COT/NCN]
CBOT农产品亚洲电子盘........[GRA/CCN]
日本TOCOM橡胶...............[RUB/ASCN]
马来西亚棕榈油期货..........[PALM/CN]
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USDA月度农作物供需报告..........[USDA/CN]
USDA美国农作物一周出口销售报告..[USDA/GCN]
USDA美国农作物一周出口检验报告..[USDA/ICN]
USDA美国一周农作物生长报告......[US/CROPSCN]
中国农产品月度进出口和产量......[G/CHINACN]
◆投资构想
观点..........[(FUND&COM&CMN)|(RCH&COM&CMN)|(COPINI&COM)]
路透油市调查..[CPOLL&CRU]
深度报导......[(CDEPTH|CPOLL|CINTER)&COM&!TOP&!COLUMN/CN]
热点透视专栏..[COLUMN/CN]