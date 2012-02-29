路透系统使用小秘笈--中文宏观经济新闻导读****

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宏观经济新闻导读
◆主要消息
环球经济头条.......[nTOPMCECN]
宏观经济要闻.......[(MCE|ECI)&CNEWS]
所有宏观经济消息...[(MCE|ECI)&CMN]
观点...............[(RCH|COPINI)&(MCE|ECI)&CMN&RTRS&!TOP&!COLUMN/CN]
深度报导...........[(CDEPTH|CINTER|CPOLL|COLUMN/CN)&(MCE|ECI)&RTRS&!TOP]
◆全球重要政经事件预告
美国重要政经日程..........[US/DIARYCN]
日本重要政经日程..........[JP/DIARYCN]
中国重要政经日程..........[CN/DIARYCN]
香港重要政经日程..........[HK/DIARYCN]
台湾重要政经日程..........[TW/DIARYCN]
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全球重要经济事件一览表....[M/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告..[EMRG/CN]
全球主要国家债券发行预告..[D/DIARYCN]
美国公债发行日程表........[USAUC/CN]
全球外汇市场消息预告......[MI/DIARYCN]
美国上市公司业绩公布日程表[US/RESFCN]
金融市场假期..............[HOL/CN]
◆经济指标
主要国家经济指标预测.......[ECI/ALLCN]
美国加拿大经济指标预测.....[US/ECICN]
美国各类经济指标总览.......[ECI/USCN]
欧洲经济指标预测...........[EU/ECICN]
欧洲已公布经济指标.........[ECI/EUCN]
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日本经济指标预测...........[JP/ECICN]
日本已公布经济指标.........[ECI/JPCN]
台湾经济指标预测...........[TW/ECICN]
台湾已公布经济指标.........[ECI/TWCN]
中国已公布经济指标.........[ECI/CN]
中国公布经济指标日程.......[CN&ECI&DIARY&CMN]
中国月度经济指标路透调查中值..[ECI/CPOLL]
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