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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:36 BJT

****路透系统使用小秘笈--中文宏观经济新闻导读****

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                              宏观经济新闻导读  
              
   ◆主要消息
   环球经济头条.......[nTOPMCECN]   
   宏观经济要闻.......[(MCE|ECI)&CNEWS]
   所有宏观经济消息...[(MCE|ECI)&CMN]
   观点...............[(RCH|COPINI)&(MCE|ECI)&CMN&RTRS&!TOP&!COLUMN/CN]
   深度报导...........[(CDEPTH|CINTER|CPOLL|COLUMN/CN)&(MCE|ECI)&RTRS&!TOP]

   ◆全球重要政经事件预告 
   美国重要政经日程..........[US/DIARYCN]
   日本重要政经日程..........[JP/DIARYCN]
   中国重要政经日程..........[CN/DIARYCN]
   香港重要政经日程..........[HK/DIARYCN]
   台湾重要政经日程..........[TW/DIARYCN] 
   ---------------------------------------
   全球重要经济事件一览表....[M/DIARYCN]
   新兴市场重要经济事件预告..[EMRG/CN]
   全球主要国家债券发行预告..[D/DIARYCN]
   美国公债发行日程表........[USAUC/CN]
   全球外汇市场消息预告......[MI/DIARYCN]
   美国上市公司业绩公布日程表[US/RESFCN]
   金融市场假期..............[HOL/CN]

   ◆经济指标
   主要国家经济指标预测.......[ECI/ALLCN]
   美国加拿大经济指标预测.....[US/ECICN]
   美国各类经济指标总览.......[ECI/USCN]
   欧洲经济指标预测...........[EU/ECICN]
   欧洲已公布经济指标.........[ECI/EUCN]
   ----------------------------------------
   日本经济指标预测...........[JP/ECICN]
   日本已公布经济指标.........[ECI/JPCN]
   台湾经济指标预测...........[TW/ECICN]
   台湾已公布经济指标.........[ECI/TWCN]
   中国已公布经济指标.........[ECI/CN]
   中国公布经济指标日程.......[CN&ECI&DIARY&CMN]
   中国月度经济指标路透调查中值..[ECI/CPOLL]

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