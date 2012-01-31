中国债市每日交易备忘PDF链接****

亲爱的3000 Xtra客户，您好： 路透中文部每天早上制作的"中国债市每日交易备忘",为您提供债市交易的一站式资讯,包括 经济指标公布日程预告、隔夜和早晨财经消息汇总、公开市场本周重点信息,以及公开市场本月 到期资金情况等. 该备忘于每天早上约9点上载至以下网址,为您的交易决策提供参考. here 如果您希望以接收邮件的方式收到该备忘,请发信给 elza.jiao@thomsonreuters.com 登记您的邮箱地址.