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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 17:41 BJT

〔香港个股〕亚洲水泥料2011年度净利增长逾140%,受惠销量与均价俱升

路透香港1月16日电---综合水泥生产商--亚洲水泥(中国)控股有限公司(0743.HK)周一称,预期2011年度净利将按年上升超过140%,因产品销量及平均售价俱升.

其於2010年度净利为5.1亿元人民币.

亚洲水泥(中国)为台湾亚洲水泥(1102.TW)在内地的分支.此前其竞争对手兼中国主要水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)称,预计去年度净利同比增长超过80%.

亚洲水泥周一逆市收涨1.35%,报3.75港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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