〔香港个股〕亚洲水泥料2011年度净利增长逾140%,受惠销量与均价俱升

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透香港1月16日电---综合水泥生产商--亚洲水泥(中国)控股有限公司(0743.HK)周一称,预期2011年度净利将按年上升超过140%,因产品销量及平均售价俱升.
其於2010年度净利为5.1亿元人民币.
亚洲水泥(中国)为台湾亚洲水泥(1102.TW)在内地的分支.此前其竞争对手兼中国主要水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)称,预计去年度净利同比增长超过80%.
亚洲水泥周一逆市收涨1.35%,报3.75港元.(完)
浏览亚洲水泥(中国)其他新闻,请点选[0743.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。