《香港报摘》--经济日报12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧洲央行总裁德拉吉明言央行不打算无限期买债,央行再减息机会不大,令市场大感失望,"欧猪"债息重拾升轨,欧元转升为跌,金融股拖累欧美股市下滑.
* 其他:
--瑞银财富管理研究部主管兼亚太区投资策略师浦永灏预料,明年香港经济增长只有1.6%,消费物价指数(CPI)涨幅4-5%,楼价或会回落,但不会暴跌.
--今天首日挂牌的中国服饰(1146.HK)在券商暗盘市场交易收报1.68港元,较招股价1.64港元升2.4%;另余两支新股一化控股(2121.HK)和中国休闲食品(1262.HK)分别为零成交及低於招股价.
--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚向传媒称,计划於未来五年每年净增100吨黄金资源量,现正在中国、澳洲及巴西等地洽谈多个项目,相信半年内会有公布.
--维奥集团(1164.HK)预计截至9月30日为止9个月溢利将按年大幅减少,由於其"乐力食品"食品卫生许可证於上月尾到期後无法重续,故已停产.
--金管局呈交予立法会的文件显示,由於利息收入及非利息收入增加带动银行盈利上升,零售银行香港业务在2011年首三季的整体除税前经营溢利按年上升22.2%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。