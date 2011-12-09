《香港报摘》--经济日报12月9日

* 要闻版头条:

--欧洲央行总裁德拉吉明言央行不打算无限期买债,央行再减息机会不大,令市场大感失望,"欧猪"债息重拾升轨,欧元转升为跌,金融股拖累欧美股市下滑.

* 其他:

--瑞银财富管理研究部主管兼亚太区投资策略师浦永灏预料,明年香港经济增长只有1.6%,消费物价指数(CPI)涨幅4-5%,楼价或会回落,但不会暴跌.

--今天首日挂牌的中国服饰(1146.HK)在券商暗盘市场交易收报1.68港元,较招股价1.64港元升2.4%;另余两支新股一化控股(2121.HK)和中国休闲食品(1262.HK)分别为零成交及低於招股价.

--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚向传媒称,计划於未来五年每年净增100吨黄金资源量,现正在中国、澳洲及巴西等地洽谈多个项目,相信半年内会有公布.

--维奥集团(1164.HK)预计截至9月30日为止9个月溢利将按年大幅减少,由於其"乐力食品"食品卫生许可证於上月尾到期後无法重续,故已停产.

--金管局呈交予立法会的文件显示,由於利息收入及非利息收入增加带动银行盈利上升,零售银行香港业务在2011年首三季的整体除税前经营溢利按年上升22.2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 乔艳红

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