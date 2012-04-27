版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:12 BJT

《香港报摘》--经济日报4月27日

* 要闻版头条:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)和民生银行(1988.HK)(600016.SS)首季业绩荣辱互见.中行受累于息差改善逊预期,首季纯利只增长9.94%至367.63亿元人民币,券商估计市场今日将有负面反应.

* 其他:

--今天挂牌的海通证券(6837.HK)(600837.SS)H股,根据辉立及耀才的暗盘交易报价,较海通的招股价仅升约1%.

--富士康(2038.HK)预期截至今年6月底止半年综合亏损净额大幅扩大,因销售及毛利率下降.

--新华保险(1336.HK)首季纯利倒退35.7%至7.68亿元人民币,而投资收益减少18.83%.

--TCL多媒体(1070.HK)首季纯利按年大增8倍至3.09亿港元;若撇除一次性收益1.44亿港元,仍有5倍增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐