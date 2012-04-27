《香港报摘》--经济日报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 要闻版头条:
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)和民生银行(1988.HK)(600016.SS)首季业绩荣辱互见.中行受累于息差改善逊预期,首季纯利只增长9.94%至367.63亿元人民币,券商估计市场今日将有负面反应.
* 其他:
--今天挂牌的海通证券(6837.HK)(600837.SS)H股,根据辉立及耀才的暗盘交易报价,较海通的招股价仅升约1%.
--富士康(2038.HK)预期截至今年6月底止半年综合亏损净额大幅扩大,因销售及毛利率下降.
--新华保险(1336.HK)首季纯利倒退35.7%至7.68亿元人民币,而投资收益减少18.83%.
--TCL多媒体(1070.HK)首季纯利按年大增8倍至3.09亿港元;若撇除一次性收益1.44亿港元,仍有5倍增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI