〔香港个股〕华润燃气称已发行本金总额7.5亿美元十年期优先票据

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港4月10日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周二称,该公司已发行本金总额为7.5亿美元、于2022年到期的优先票据,息率为4.5%.
该公司的公告称,经由花旗(C.N)、星展银行(DBSM.SI)、香港上海汇丰银行、摩根大通证券、渣打银行及瑞士银行香港分行透过使用入标定价方式,于上周四(5日)按发售价的97.95%发行上述票据.所得款项净额约7.31亿美元用作一般公司用途,包括用作收购及营运资金.
华润燃气此前称,拟进行其15亿美元全球中期票据计划项下一或多个系列美元票据的国际发售.[ID:nSH0110404]
该股午盘初段涨1.35%,报15.02港元.(完)
浏览华润燃气其他新闻,请点选[1193.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保