〔香港个股〕华润燃气称已发行本金总额7.5亿美元十年期优先票据

路透香港4月10日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周二称,该公司已发行本金总额为7.5亿美元、于2022年到期的优先票据,息率为4.5%.

该公司的公告称,经由花旗(C.N)、星展银行(DBSM.SI)、香港上海汇丰银行、摩根大通证券、渣打银行及瑞士银行香港分行透过使用入标定价方式,于上周四(5日)按发售价的97.95%发行上述票据.所得款项净额约7.31亿美元用作一般公司用途,包括用作收购及营运资金.

华润燃气此前称,拟进行其15亿美元全球中期票据计划项下一或多个系列美元票据的国际发售.[ID:nSH0110404]

该股午盘初段涨1.35%,报15.02港元.(完)

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