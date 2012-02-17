〔香港股市〕恒生指数开高1.06%,美国良好经济数据提振金融股上扬

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
路透香港2月17日电---香港股市周五开高,因美国良好的经济数据及对希腊援助协议的乐观情绪,提振金融股走高;恒生指数有望连续第七周收高.
恒生指数.HSI开盘涨1.06%,报21,503.59点.恒生国企指数.HSCE开高1.13%,报11,708.44点.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。