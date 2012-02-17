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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高1.06%,美国良好经济数据提振金融股上扬

路透香港2月17日电---香港股市周五开高,因美国良好的经济数据及对希腊援助协议的乐观情绪,提振金融股走高;恒生指数有望连续第七周收高.

恒生指数.HSI开盘涨1.06%,报21,503.59点.恒生国企指数.HSCE开高1.13%,报11,708.44点.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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