〔港报社评〕改革过程凝聚共识,齐心共事才是真和解--明报4月10日

中国国务院港澳办公室主任王光亚在记者面前谈大和解、大团结,期望各界在选举之后向前看,放下歧见,支持新一任特首.身为主管港澳事务的京官,王光亚期望香港社会融洽和谐,完全可以理解,但是不知道他所说大和解有些什么内涵;以建制派在选举撕裂之深,能否达至真正和解,不敢乐观,若要求梁振英向反对他的人无原则地让步,则香港的深层次矛盾依然故我,支持他的选委和市民会大为失望.以建制派在这次选举分歧的实质,只能靠梁振英和新一届政府实行新政,解决问题、凝聚共识,届时社会所达至和解,才是真正和解;若靠和稀泥,甚至利益笼络所得到的,只是虚假和解.

所谓大和解,或许有两个层次:(1)出于统战需要,重新整合建制派,以主要官员、行政会议成员、法定组织负责人的任命为诱因,藉分派权力和政治利益,再把建制派笼络在一起;(2)具体政策仍然向商界倾斜,即使梁振英主攻,新政策换汤不换药,商界和既得利益阶层继续得到照顾.

改革要有所为有所不为,23条立法毋须争朝夕.他应该承诺一日未有普选,23条都不会立法,事实上,5年之后就普选特首了,也不急在未来5年,若强而为之,则不但和解无望,对香港也会带来伤害.王光亚把梁振英提出的"香港营",以普通话发音,演绎为"香港赢",套用得十分恰当."香港赢"当然不应该是少数既得利益者继续赢,若这样,则其他人以至香港都会继续输,只有透过适当改革,政策公正,改变一小撮人赢、大多数人输的局面,社会才会有真正的和解团结.(A04)