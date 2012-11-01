〔港报社评〕立会长津攻防战,民意定胜负--经济日报11月1日

港府与立法会就长者生活津贴(长津)硬碰,结果在泛民与部分建制议员拖延下押后审议,使40万合资格长者失望.港府坚拒让步,底气正是来自民意支持,反映未来行政立法关系难修好下,双方更着意趋打民意战,争逐主导权.

长津作为新政府扶贫政策头炮,虽取得主流民意支持,却在泛民与工联会联手拖延下,未能在前天的立会财委会通过.此凸显港府政策在议会闯关除受泛民左右外,建制派票亦难稳得.

反对议员批评港府借民意胁逼议会,惟此并不代表港府错,反而凸显港府立场更贴近主流民意.正因如此,港府才能挟民意支持,在长津问题上企硬不退让,并欲藉此重振港府的管治威信.

不论是港府企硬不让,还是部分议员看懂民意风向而转呔,都彰示了重要一点,就是议会成为各方以民意为后盾的角力场.由于体制的缺陷与社会日趋尖锐化,行政立法关系难望好转,政府与政党之间,势将在各种议题上不断角力,民意就是这场博弈中的筹码,谁能获取多民意支持,谁才可占上风,以逼对方退让.

市民亦要理解,未来行政立法关系,就是一场比拼民意的游戏,要更主动地向政府与政党发声.只有政府及议员各尽本份,市民积极表态,才能驱使立法会成真正依民意议政决策之地.