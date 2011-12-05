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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 10:33 BJT

〔香港数据〕11月份PMI降至48.7,经济环境恶化--汇丰

路透香港12月5日电---以下为汇丰香港11月份采购经理人指数(PMI)数据:

2011年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月

48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2 55.0 53.5

* 11月份PMI微降至48.7,为连续第四个月低於50的荣枯分水岭.产出、新订单、就业等全部告跌,经济环境恶化.

* 新订单数量显示需求缩减,企业尝试下调产出价格,以刺激销量.出厂价格自2009年10月以来首次录得月度降幅.

* 来自内地的订单在月内有所下降,此情况是09年6月以来第二次,降速相当明显,是32个月以来最快.

* 月内香港企业的积压工作量锐减,厂商希望维持整体产出水平,因而尽量清理未完成业务.

* 企业的整体投入价格通胀在11月份明显放缓;投入成本指数降至两年多以来最低位.

* 香港制造业与服务业的员工成本升速在月内略有放缓.该项指数维持在50.0的持平线之上,但已降至09年11月以来最低水平.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"尽管香港的商业活动仍继续放慢,但就业市场和本地需求情况,较上两次於2008和2009年的低潮为佳.香港的增长基本因素较此前为强.市场仍在消化此前北京收紧措施的影响,香港的商业活动很可能会进一步放缓,但这亦有助纾缓本地的通胀压力." (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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