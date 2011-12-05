〔香港数据〕11月份PMI降至48.7,经济环境恶化--汇丰

* 香港制造业与服务业的员工成本升速在月内略有放缓.该项指数维持在50.0的持平线之上,但已降至09年11月以来最低水平.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"尽管香港的商业活动仍继续放慢,但就业市场和本地需求情况,较上两次於2008和2009年的低潮为佳.香港的增长基本因素较此前为强.市场仍在消化此前北京收紧措施的影响,香港的商业活动很可能会进一步放缓,但这亦有助纾缓本地的通胀压力." (完)