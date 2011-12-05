《香港报摘》--信报12月5日

* 头版头条:

--本周将踏入新股的高峰期,今日便有两只大型重磅新股周大福珠宝(1929.HK)及海通证券(6837.HK)作正面交锋,同日进行招股,比拼实力,两股分别筹资最多220.5亿港元及130亿港元.若连同其余新股,本周将共有10只新股共同招股,集资近600亿港元,令整个新股市场出现混战局面.

* 其他:

--海通证券董事长王开国表示,明年对行业而言会是一个收购的好时机.以海通自身的战略而言,应该先收购零售业务,继而为机构投资业务,之後是投行,最後才是资产管理.

--随着政府积极推地,发展商过去数年"饿地"的情况已出现明显转变.政府本年度大举主动推出不同类型地皮,令土地收入轻易超越预算,并已录得逾815亿港元的有记录以来新高.其中以新地(0016.HK)及长实(0001.HK)所涉金额最多,共占约60%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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