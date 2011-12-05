《香港报摘》--经济日报12月5日

* 要闻版头条:

--环球股市上周出现亢奋式升浪後,本周恐转趋平淡.港股在三大新股巨额抽资下,今将考验19,000点关口.五大外资券商率先预测2012年走势,普遍相信中资股受惠政策放松,明年表现胜今年.

* 其他:

--中石化冠德(0934.HK)以18.1亿元人民币收购母公司中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下五家原油码头公司股权,同时1供1供股,集资25-35亿元以发展有关业务,并增设额外70亿股股份.

--和记行(0720.HK)宣布,取消早前以每股0.365港元配售4.2亿新股的计划,因该股上一交易日收市价跌至0.28港元,低於配售价,相信配售事项不大可能会成功,故决定取消.

--筹备18个月,港交所(0388.HK)今日正式推出AMS/3.8交易系统,令可处理买卖盘及交易速度大增.港交所交易科主管戴志坚指出,该系统容量在环球已名列前茅,虽然速度仍逊於欧美,但强调必须顾及稳定性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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