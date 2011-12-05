《香港重要政经日程》--12月5日-12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月5日(周一)
-- 百人会举行第四届大中华会议.
--10:30 汇丰公布11月份香港采购经理指数(PMI).
--10:00 中国航空工业国际(0232.HK)特别股东大会.
--12:30 道富环球记者会.
--14:30 国美电器(0493.HK)特别股东大会.
--15:00 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月6日(周二)
-- 时代集团(1023.HK)首日挂牌.
-- 佑威国际(0627.HK)公布中期业绩.
--10:00 江西铜业(0358.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 方正数码(0618.HK)特别股东大会.
--11:45 方正控股(0418.HK)特别股东大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)周年股东大会.
12月7日(周三)
-- 公布11月外汇资产储备.
-- 新濠博亚6883.HK首日挂牌.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 博耳电力(1685.HK)股东特别大会.
--15:00 达力集团(0029.HK)周年股东大会.
12月8日(周四)
-- 英皇证券(0717.HK)公布全年业绩.
--09:45 香港与法国签订双重课税安排.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东特别大会.
--11:30 瑞银2012年亚洲投资市场展望记者会.
--12:00 新鸿基地产(0016.HK)周年股东大会.
--14:00 东江环保(0895.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:30 中联能源(0346.HK)特别股东大会.
--16:30 百威国际(0718.HK)特别股东大会.
*12月9日(周五)
-- 一化控股(中国)(2121.HK)首日挂牌.
-- 中国休闲食品(1262.HK)首日挂牌.
-- 中国服饰(1146.HK)首日挂牌.
-- 华人饮食集团(8272.HK)公布上半年业绩.
--09:30 招商局国际(0144.HK)特别股东大会.
--10:30 国盛投资(1227.HK)特别股东大会.
--14:30 科浪国际(2336.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。