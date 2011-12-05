《香港报摘》--其他报纸重要消息12月5日

* 明报:

--亚太区贷款市场公会副主席、中银国际董事总经理兼杠杆及结构融资部主管温兆华预期,明年人民币银团贷款的规模可达200亿至300亿元人民币,让数个企业发展项目在港取得大规模的人民币融资,能活化本港人民币的融通使用.(B02)

--中国燃气(0384.HK)联席董事总经理梁永昌表示,去年度收购的液化石油气(LPG)业务,今年上半年已转亏为盈,预期未来毛利率逐渐改善,至2015年可贡献纯利逾10亿港元,相当於2010年度总纯利的1.5倍.(B02)

* 星岛日报:

--据土地注册处最新数字,11月份整体楼宇买卖合约录得5,982宗,较10月录得的5,675宗上升逾百分之五,为连跌两个月後首度回升;而住宅楼宇买卖合录得约4,795份,亦较10月份录得的4,643宗上升逾百分之三.(B04)

--香港交易所(0388.HK)交易系统今天开始由AMS/3.5升级至3.8,买卖盘处理量会增加10倍,由原来每秒处理3,000个增至3万个;每宗交易处理时间会由原来的150毫秒缩短至2毫秒,即加速70倍.(B18)

--据英国《星期日泰晤士报》报导,港铁(0066.HK)现正考虑竞投英国其中两条铁路的特许经营权,以进一步拓阔在伦敦铁路市场的占有率,惟报导未有提及相关项目涉及金额.(B155)

* 苹果日报:

--意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)发言人表示,11月整体销售表现与今年首三季度(2月至10月)相若,12月更是传统旺季,故对全年业务表现充满信心,又指未见中国市场有任何放慢情况.(B05)

*东方日报:

--佳兆业(1638.HK)公布,首11月实现累计合约销售额134.5亿元人民币,同比增长58%.(B04)

--一家主要在河北及厦门提供贷款还款担保,名为"中国融保金融"的公司,正申请在创业板上市.其副主席兼执董彭文坚拒绝透露上市形式及会否招股集资. (B07)

--领汇(0823.HK)行政总裁王国龙承认,目前低息环境是收购项目良机,而私人发展商的非核心零售物业,提供收购机会较大,但领汇的目标将不局限某一区域.(B07)

* 文汇报:

--中国高档烟酒营运商银基集团(0886.HK)董事会主席梁国兴认为,未来3年至5年高档白酒将迎来高速发展机遇,集团将进一步丰富产品组合,加快渠道布局和推动营销体系至县级市场.(B04)

--中国多金属(2133.HK)上周五(2日)起招股.市场消息指,该股获3个基金入股共5,000万美元(约3.9亿港元),国际配售已经足额.(B04)

* 大公报:

--央视广告代理中视金桥(0623.HK)董事局主席陈新表示,在中国宏观经济发展下,内地广告市场每年以双位数增长.他指,集团将重点发展新媒体及广告内容制作业务,并预留逾1亿元人民币投资额.(B01)

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)董事长赵小刚表示,中国高铁行业发展的高峰还未到来,相信至少还有10年的高速发展期.他透露,南车研发的时速超过500公里的"试验动车组"将於年底下线,该速度将是历来营运试验的最高速度.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]