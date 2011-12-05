〔港报社评〕美缅关系破冰,诱发中美战略对抗--信报12月5日

缅甸总统吴登盛上周末签署法令,首次允许人民进行和平示威.此举在美国国务卿希拉莉作"历史性"访问後公布,不仅反映缅甸冀积极摆脱西方的政经制裁,更折射出美国强化在亚太战略的部署,已成功重塑了一个崭新的亚太地区联盟结构,令中国有备受"围堵"之忧,并可能诱发中美在战略层面的对抗.东亚峰会前,希拉莉11月16日在马尼拉与菲律宾签署了加强菲美合作的"马尼拉宣言"和"菲美关於增长夥伴原则的联合声明".奥巴马於11月18日亲自宣布希拉莉将访问缅甸,此行是50多年来,自前国务卿杜勒斯後,再有国务卿踏足缅甸,可见美国在加强亚太战略的部署十分周密,环环紧扣.

中美关系自今年初"胡奥会"开局之後,缓和的气氛迄今已经出现了微妙变化.中国对美缅关系解冻甚至在今年9月缅甸政府中止中国在伊洛瓦底江所承建的水电站大坝合作项目,反应也不得不加以抑制,既反映中国在外交上目前陷入不利的被动位置,更反映美国与缅甸多年的冷淡关系,能够以迅雷不及掩耳的速度"破冰",足见美国重返亚太战略的力量和新联盟结构,令中美关系未来走向更充满不确定性、更容易诱发中美战略对抗.

奥巴马寻求连任之心日殷,但经济及社会政策上,受到共和党针锋相对饱授挫折,如今以对外政策作为突破口,从成功诛杀拉登到加快重夺主导亚太的权势,押下了相当竞选筹码.如今美国把亚太联盟结构中的夥伴安全关系,隐隐然建构成为针对中国的包围圈,进一步测试探中国的反应和底线,令中美关系受到巨大考验.(A02)