〔港报社评〕美复苏需呵护,无奈党争误事--经济日报12月5日

美国上月失业率录得令人意外大跌,市场一度憧憬经济复苏涌现有力苗头,惟道指急升後倒跌,此除因数据喜中有忧外,更重要是复苏苗头脆弱,正需政策加倍呵护,但美国两党政争却反可能将苗头压弯,令复苏路更崎岖反覆.就业喜中有忧,股市先升後回.不看好的人指出,美国最新失业率之所以大跌,因失业者找工作实在太难,令逾31万人退出了劳动市场;何况,新增职位很多都属临时工或合约工,反映企业对明年经济信心不高,不愿聘长工,故实际就业市道远不如失业率表面上看来那麽好.

然而,即使扣除有大量民众退出就业市场,美国失业率仍有改善,仍下跌逾0.1个百分点.而在任何经济复苏之初,企业难免步步为营,大多增聘临时工或合约工,故不能以企业目前不愿多聘长工,就将情况看得太负面.事实上,在联邦和地方政府都在削支减员之际,私人企业确在加快请人步伐,才能令上月的非农业职位增加12万个.

美国的就业情况正处微妙状态,说好不算很好,说坏又不算坏,就像半杯水,可以说是半满,又可说半空,但客观而论,则确较外界之前估计为佳.其实不论美国楼市、消费都有类似情况,处於略见靠稳但尚脆弱的阶段.此时经济最需要的,就是政策小心呵护,让脆弱苗头有土壤逐步转健,但此正是市场最担心的.

美国民主共和两党政争不断,为了在明年底总统与国会选举中稳住基本盘选票,都各不相让,尤其共和党有以经济差来拉倒美国总统奥巴马的盘算,令上月削赤方案谈判破裂,现时连延续工资税优惠和延长失业保障金的谈判亦拉倒;若两党继续相持不下,此两项目将於本月底届满,对美国打工仔收入、经济信心与消费市道,不要说慎加呵护,更将造成打击.明年底总统选政治凌驾经济.美国在明年底大选前,政治势将续拖经济後腿,有力的谷经济推就业措施极难出台,似好未好的经济情况如就业又掣肘联储局推第三轮量化宽松,复苏苗头得不到悉心照料,美国明年经济恐只能颠簸爬行.(A04)