〔港报社评〕选民登记制度须与时并进--星岛日报12月5日

区议会"种票风波"出现新进展,廉政公署昨日采取行动,拘捕京士柏选区多名选民,怀疑他们虚报地址.究竟事件真相如何,是否涉及有目的"种票",港府必须严查,以确保选举公正.至於选民登记制度,近期引起热烈讨论,港府有必要详细检讨,在不影响市民投票权利之下,堵塞各种漏洞可能.区选尘埃落定,但选民登记,怀疑出现种票的投诉此起彼落,主要是选民登记出现不少地址不符的指控,究竟这是行政上的失误,抑或有人刻意利用宽松的登记制度,影响投票结果,暂时仍要调查,才能有较明确的结论.不过,有关指控已令市民对选举的公正产生怀疑,要挽回公众信心,港府必须严肃处理.