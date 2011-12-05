〔港报社评〕选民登记制度须与时并进--星岛日报12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
区议会"种票风波"出现新进展,廉政公署昨日采取行动,拘捕京士柏选区多名选民,怀疑他们虚报地址.究竟事件真相如何,是否涉及有目的"种票",港府必须严查,以确保选举公正.至於选民登记制度,近期引起热烈讨论,港府有必要详细检讨,在不影响市民投票权利之下,堵塞各种漏洞可能.区选尘埃落定,但选民登记,怀疑出现种票的投诉此起彼落,主要是选民登记出现不少地址不符的指控,究竟这是行政上的失误,抑或有人刻意利用宽松的登记制度,影响投票结果,暂时仍要调查,才能有较明确的结论.不过,有关指控已令市民对选举的公正产生怀疑,要挽回公众信心,港府必须严肃处理.
乘时修改旧制,保区选声誉.区选重要性增加,尽管所谓的"种票"行为实际情况待查,政党议员呼吁加强监管选民登记,声量日高.政府初步的回应,除了技术安排,最重要是如何在作出改善之余,避免过分扰民,以至打击投票意欲;还有就是尽量不影响市民投票的权利,譬如在甚麽情况下错报地址,才可以递夺投票权.选举制度要与时并进,选民登记作为当中重要一环,必须配合政制发展作出改变.区议会的作用提升,原有宽松的登记变得不合时宜,但无风无浪提出改革,易惹各种揣测,政党现在提出质疑,正可成为修改旧制的动力,港府理应尽速回应,在尽量减少干扰市民下,确保选举的声誉.(A04)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。