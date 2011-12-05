〔港报社评〕中国内地大学免试招港生,与香港教育良性竞争--明报12月5日

北京大学、清华大学等63间中国内地大学正式设立联招平台,明年起免试取录香港文凭试和高考学生,每年学费约为香港本地大学20%.过去香港学生若无法升读香港资助大学,许多人都转投自资大专课程,但部分副学士教学质素却参差不齐,如今中国大学的升学手续方便了,不单可给予学生多一条出路,更可发挥良性竞争的效果,鼓励香港私营大专教育不断改进.港府应与中国相关部门合作,协助学生解决升学与日後就业的各种事宜,更应鼓励各方设立奖助学金,好让清贫学生安心就读.过去香港学生要到中国升学,要另考港澳台联合招生试,只有少数大学会以香港考试成绩招生,中国国务院副总理李克强早前访港时宣布,容许港生以文凭试成绩报读中国内地大学,具体实施办法上周一出台.

为学生提供更多选择,开放政策港人应欢迎.中国内地大学来港招生,为香港学生提供多一条出路,本质上属好事,港人绝不应以"内地抢学生"的态度视之.港人应放眼大中华,升学助建内地人脉.中国不同院校声誉差异甚大,亦非所有香港大机构都承认中国的学历,港府最应做的是尽量把信息透明化,让学生在决定报读前,清楚掌握课程及学历到底获得什麽机构承认,能否衔接相关的专业资格考试,让学生清楚了解後方下决定,避免浪费时间与金钱.香港学生的眼光不应只停留在香港,而应放眼大中华,到中国升学有助建立内地的人脉关系,甚至可选择直接在当地就业,在中国经济蓬勃发展的今天,不失为一条好出路.(A04)