〔港报社评〕欧元生死本周是关键--文汇报12月5日

新一轮欧盟峰会将於本周五举行,拯救欧元进入关键一周.英国传媒昨日报导,欧洲央行计划向财困欧元国注资1万亿欧元,但前提是欧元区领袖同意支持"财政联盟".欧债危机拖延多时,症结是欧元区仅仅是”货币联盟”而非”财政联盟”,这使欧盟各国在如何解决债务危机上未能进退一致.欧盟只有采取更严格的财政框架,并下决心制订可以让部分债务沉重而不愿执行纪律的成员退出欧盟机制,才有希望拯救欧元,避免欧元区和欧盟解体.能否做到这一点,关键在於本周的新一轮欧盟峰会能否取得实质性成果.

欧元区经济架构的缺陷越来越明显,一方面是完全的"货币联盟",但"财政联盟"力度却严重欠缺.如果欧元区作为单一的财政实体运作,就不会产生主权债务危机.专家预测,欧元区2011年的财政赤字占GDP的比例为4.3%;相比起来,美国是9.2%,英国是8.3%.从宏观角度看,欧元区整体状况似乎仍然良好,但由於并非"财政联盟",财政分散的局面加剧了主权债务危机.化解欧债危机的方法,一是要提高”财政联盟”力度,通过欧盟委员会严格控制各成员国财政纪律的遵守情况;二是降低”货币联盟”程度,让部分成员国退出欧元区,通过本币大幅贬值来重获竞争力并刺激经济增长.当然,最好的途径,是提高”财政联盟”和降低”货币联盟”二者并举.

美国量化宽松政策的规模相当於美国GDP的12%,而英国量化宽松政策相当於GDP的10%,欧洲央行如果启动量化宽松政策,规模要与美国和英国相当,意味着需要购买约1万亿欧元债券,这与欧洲央行的注资计划相当.欧洲央行启动量化宽松政策,实际上是提高”财政联盟”的举措,同时欧洲央行坚持其角色只限於稳定欧元区债券市场,防止西班牙或意大利债息失控,这意味着欧洲央行对购买欧猪五国的国债有保留.欧猪五国本身就不具备加入欧元区的经济基础.如今欧盟只有下决心壮士断臂,容许部分成员国退出,同时提高”财政联盟”力度,才有希望拯救欧元.(A07)