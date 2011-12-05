〔港报财经评论〕内银股来年稳中求胜--经济日报12月3日

内银股来年稳中求胜 /林瑞芬

以昨日收市价计,今年以来,四大国有银行--工行(1398.HK)、建行(0939.HK)、中行(3988.HK)及农行(1288.HK)股价分别挫16%、19%、32%及11%.如此差劲,原因包括有外资套现沽内银股.忧经济下滑及呆坏帐风险.忧资本要求提高对融资需求增.货币政策紧缩等.当中的3大利淡因素开始淡化下,配合工行、建行等A股自10月开始率先转强势,相对H股出现溢价.

就展望而言,明年对内银股的盈利最大风险是外围欧美经济的滑落程度,若比预期快且深,而欧元区货币联盟又真的出现解体事件时,始终都会受到冲击.不过,作为中国的银行,不仅是一家企业,更是国家宏观调控的重要载体和政策传导关键要道下,一定会为中国尽量保护盈利,盈利大幅倒退的机会仍小.综合证券商意见认为,2012年金融机构新增人民币贷款会与今年相若,近7.5万亿至8万亿元人民币.明年单季的息差走势预测,不约而同认为高点将在明年首季出现,这是由於贷款重新开启及新增贷款定价考核的加紧,息差随後缓调,但全年计仍较今年为高.不过,在存款准备金率逐步下调,可借贷量增加的情况下,对内银股整体盈利还是带来支持.就整体银行企业的利润预测,实现20%或以上的盈利增幅应无难度.

在上一轮紧缩-宽松周期中,内银股从2008年10月27日至2009年7月27日出现了为期10个月的绝对收益,绝对涨幅达113%.今年内银股也在10月筑底,随着货币周期趋宽松,推测升势延至明年.仔细分析,也发现各大券商都有提供明年炒卖内银股的最佳时机.国泰君安认为明年3-5月和第4季出现明显投资机会的概率最大,前者主要由行业基本面驱动,如货币政策放松已明朗、每年首季度信贷投放量最多流动性及料明年首季度银行盈利增速为全年最高点等.第4季预期具投资机会是主要由宏观面驱动,如料经济增速下半年小幅反弹,结构转型或初见成效.

从估值而言,据彭博综合预测,以现价计,工行2012年预测市盈率约6倍,息率6厘,市帐率1.2倍.建行2012年预测PE约6倍,息率5.9厘,PB为1.2倍.中行2012年预测PE约5倍,息率7厘,PB仅0.8倍.技术上而言,工行短线阻力近5港元,抽升过後或要消化,守於4港元明年目标6港元,昨收报4.81港元.建行短线阻力近6港元,抽升过後或要消化,守5港元明年目标看7港元,昨收报5.65港元.中行短线阻力近2.9港元,抽升过後或要消化,守2.25港元明年目标看3.8-4港元,昨收报2.78港元.(010)